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Руководителя Bitcoin Russia избили в ресторане в Москве

ЧП Столица
57 минут назад
В ресторане на Кутузовском проспекте в Москве избили 40-летнего руководителя Bitcoin Russia Артура Цатуряна.
Руководителя Bitcoin Russia избили в ресторане в Москве
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Инцидент произошел вечером 6 апреля в заведении «Эль Гаучито», расположенном в ТЦ «Времена года». Как уточнил Цатурян у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого его оппонент начал бить его по лицу и телу и даже сломал нос. В итоге руководитель фирмы в области криптовалюты оказался в больнице с ушибами в области живота, синяками на лице и переломом носа. По факту данного инцидента было возбужденно уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Предположительно, напал на бизнесмена вымогатель, который утверждает, что Цатурян задолжал ему крупную сумму денег. Незнакомец, как уточняется, неоднократно звонил бизнесмену, требуя от того вернуть долг и даже пригрозил приехать домой к руководителю Bitcoin Russia.
Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Происшествия,Москва,
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