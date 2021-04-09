Руководителя Bitcoin Russia избили в ресторане в Москве

Инцидент произошел вечером 6 апреля в заведении «Эль Гаучито», расположенном в ТЦ «Времена года». Как уточнил Цатурян у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого его оппонент начал бить его по лицу и телу и даже сломал нос. В итоге руководитель фирмы в области криптовалюты оказался в больнице с ушибами в области живота, синяками на лице и переломом носа. По факту данного инцидента было возбужденно уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Предположительно, напал на бизнесмена вымогатель, который утверждает, что Цатурян задолжал ему крупную сумму денег. Незнакомец, как уточняется, неоднократно звонил бизнесмену, требуя от того вернуть долг и даже пригрозил приехать домой к руководителю Bitcoin Russia.