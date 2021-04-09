Руководителя Bitcoin Russia избили в ресторане в Москве

Инцидент произошел вечером 6 апреля в заведении «Эль Гаучито», расположенном в ТЦ «Времена года». Как уточнил Цатурян у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого его оппонент начал бить его по лицу и телу и даже сломал нос. В итоге руководитель фирмы в области криптовалюты оказался в больнице с ушибами в области живота, синяками на лице и переломом носа. По факту данного инцидента было возбужденно уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.