Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

Расул Ибрагимов был задержан 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017 года по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги были предназначены для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.