СК возбудил дело против адвоката Захарченко

«Руководителем ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города Москвы 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). В настоящее время фигурант задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям также будет дана всесторонняя правовая оценка», - рассказала Иванова.