СК возбудил дело против адвоката Захарченко

Возбуждено уголовное дело в отношении столичного адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Ранее Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции. Изъятые у него более 9 млрд руб. обращены в доход государства.