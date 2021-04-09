В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СК возбудил дело против адвоката экс-полковника МВД Захарченко

Агентство «Москва»
25 минут назад
Возбуждено уголовное дело в отношении столичного адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
СК возбудил дело против адвоката Захарченко
Фото: ТАССТАСС
«Руководителем ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города Москвы 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). В настоящее время фигурант задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям также будет дана всесторонняя правовая оценка», - рассказала Иванова.
По данным следствия, в период с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах знакомого. Юрист договорился с сотрудниками УМВД России по городскому округу Химки, что полицейские за деньги примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. руб. должностным лицам.
Противоправные действия адвоката были выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ФСБ России.
Как сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, следственные действия ведутся в отношении Александра Горбатенко, адвоката бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Ранее Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции. Изъятые у него более 9 млрд руб. обращены в доход государства.
Происшествия,Александр Горбатенко,Дмитрий Захарченко,ФСБ,МВД,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители