Срочники сбежали после убийства начальника караула в Монголии

Ранее комитет солдатских матерей поддержал жёсткий приговор бывшему солдату-срочнику Равилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье. В комментарии NEWS.ru юрист организации Александр Латынин заявил, что с учётом вердикта присяжных заседателей суд был скован в рамках вынесения приговора и не мог приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы. Трагедия произошла осенью 2019 года. Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, восемь человек погибли.