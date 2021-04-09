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В Монголии два срочника открыли огонь из автомата и сбежали

News.ruиещё 1
40 минут назад
Находившиеся в карауле два солдата срочной службы устроили стрельбу из автомата, убили начальника караула и сбежали, захватив оружие. Инцидент произошёл в Монголии в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай.
Срочники сбежали после убийства начальника караула в Монголии
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным агентства Xinhua, в настоящее время проводится проверка.
Погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат, — заявил замглавы монгольского главного управления пограничной охраны.
Ранее комитет солдатских матерей поддержал жёсткий приговор бывшему солдату-срочнику Равилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье. В комментарии NEWS.ru юрист организации Александр Латынин заявил, что с учётом вердикта присяжных заседателей суд был скован в рамках вынесения приговора и не мог приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы. Трагедия произошла осенью 2019 года. Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, восемь человек погибли.
Происшествия,Монголия,Алтай,
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