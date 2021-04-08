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На Аляске зафиксировано землетрясение

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 27 км от города Кантуэлл (штат Аляска, США) 8 апреля, сообщает американская Геологическая служба.
На Аляске зафиксировали землетрясение
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 77 км. Угрозы цунами на Аляске объявлено не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах.
Происшествия,Аляска,Соединенные Штаты,
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