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Воры в законе массово отказались от своих титулов в российских колониях и СИЗО

Lenta.ru
3 часа назад
Несколько криминальных авторитетов, которые находятся в заключении в российских колониях и СИЗО, отказались от титула «вор в законе». В связи с этим они написали соответствующие заявления на имя директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».
Воры в законе отказались от титулов в российских СИЗО
Фото: primecrime.ruprimecrime.ru
По данным канала, большая часть из них отбывает наказания за наркотики, убийства, а также занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, среди таких осужденных есть те, которых нередко восстанавливали в данном статусе.
Ранее сообщалось, что после ареста и приговора лидеру российского уголовного мира Захарию Калашову в России многие воры в законе стали отказываться от своих титулов, чтобы избежать ответственности по новой статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Введение статьи инициировал Владимир Путин.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей.
Происшествия,Александр Калашников,Шакро Молодой,Владимир Путин,ФСИН,
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