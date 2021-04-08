В Подмосковье электричка насмерть сбила человека

По данным агентства, инцидент произошел в четверг около 19 часов. Мужчину сбил поезд, следовавший по маршруту «Крутое - Москва».

В настоящее время ведется опрос очевидцев, осмотр места происшествия. Агентство не уточняет образовались ли изменения в расписании движения пригородных поездов в результате произошедшего.