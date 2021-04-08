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В Подмосковье электричка насмерть сбила человека

Национальная Служба Новостейиещё 2
1 час назад
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье на станции Нижегородская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В Подмосковье электричка насмерть сбила человека
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
По данным агентства, инцидент произошел в четверг около 19 часов. Мужчину сбил поезд, следовавший по маршруту «Крутое - Москва».
В настоящее время ведется опрос очевидцев, осмотр места происшествия. Агентство не уточняет образовались ли изменения в расписании движения пригородных поездов в результате произошедшего.
Происшествия,Московская Область,
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