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Силовики показали на видео сеть порностудий в Петербурге

Алевтина Жаркова
45 минут назад
В Санкт-Петербурге в ходе проведения спецоперации была пресечена деятельность нескольких порностудий. Там «работало» более 100 моделей от 18 до 30 лет, трансляцией непристойных видео занимались 11 сотрудников.
По некоторым сведениям, организатором «бизнеса» является 32-летний житель коттеджного поселка в Ленинградской области. Его пока задержать не удалось.
Примечательно, что на стене одной из порностудий был вывешен плакат с призывом вовлечь в съемки интимного характера знакомых девушек.
«Приведи подругу и получи 7 тысяч!» – гласила надпись на листовке.
Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
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