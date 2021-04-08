По некоторым сведениям, организатором «бизнеса» является 32-летний житель коттеджного поселка в Ленинградской области. Его пока задержать не удалось.

Примечательно, что на стене одной из порностудий был вывешен плакат с призывом вовлечь в съемки интимного характера знакомых девушек.