Патологоанатомы вымогали у россиян деньги за выдачу тел умерших

Брянске задержаны 18 человек, которые подозреваются в том, что вымогали деньги «за ускоренную выдачу тел умерших». Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации Следственный Комитет Российской Федерации

По данным ведомства, дело о мошенничестве в крупном размере было возбуждено в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГАУЗ «Брянская областная больница 1», его сотрудников и работников сферы ритуальных услуг.

По версии следствия, задержанные с декабря 2020 года по январь 2021 года «ввели в заблуждение более 80 граждан», беря деньги «за ускоренную выдачу тел умерших». Следствие считает, что мошенники обманом получили более 400 тысяч рублей.

«В настоящее время задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Следователями проведены обыски, изъяты имеющие значение для расследования предметы и документы», - отмечается в сообщении.

МВД по региону уточнили, что в преступную группу входило 11 патологоанатомов и семь ритуальных агентов. Они визуально определяли эмоциональное состояние и материальное положение родственников умерших и требовали за выдачу тел от 3000 до 7000 рублей. Всего было обмануто не менее 87 человек, пояснили в полиции. https://32.мвд.рф/news/item/23756060