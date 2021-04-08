Алёхину задержали у входа в Мосгорсуд

«Санитарное дело» — уголовный процесс о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального
. Следствие считает, что действия его сторонников создали «угрозу массового заболевания». По этому делу под домашний арест были отправлены брат политика Олег Навальный
, юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь
, глава «Альянса врачей», также признанного иноагентом, Анастасия Васильева
, участница Pussy Riot Мария Алёхина, координатор московского Штаба Навального Олег Степанов
и другие.