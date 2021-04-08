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Инженер «Аэрофлота» пытался улететь в Майами без билета

Артём Кульша
1 час назад
Инженер авиакомпании «Аэрофлот» пытался улететь в Майами без билета. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Инженер «Аэрофлота» пытался улететь в Майами без билета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ночь на 3 апреля после окончания смены в аэропорту Шереметьево мужчина выпил алкогольный напиток, проник в самолет «Аэрофлота» во время его обслуживания и спрятался в туалете.
Незадолго до вылета ему позвонил начальник и спросил, почему тот не забрал документы после ухода с работы. Инженер ответил, что они больше ему не нужны, потому что он летит в США. Его собеседник сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники вывели мужчину из воздушного судна и отправили домой.
Вчера, как сообщал «Рамблер», вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что недавно в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные люди. В тот момент Фирсов был дома. Он дал им это понять, после чего те ушли.
В марте Фирсов рассказал, что следователи изъяли из квартиры Легкоступовой 19,5 тысячи евро, а он хранил там более 30 тысяч. Также оттуда пропали драгоценности певицы, техника, фамильная скрипка и портфель с его документами. Фирсов допустил, что все это могла взять дочь Легкоступовой Анэта Бриль.
Происшествия,Юрий Фирсов,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,Майами,
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