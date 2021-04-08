Инженер «Аэрофлота» пытался улететь в Майами без билета

Незадолго до вылета ему позвонил начальник и спросил, почему тот не забрал документы после ухода с работы. Инженер ответил, что они больше ему не нужны, потому что он летит в США. Его собеседник сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники вывели мужчину из воздушного судна и отправили домой.