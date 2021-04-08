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Бомж избил мужчину ради мобильного телефона на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москва
27 минут назад
На юго-востоке Москвы неизвестный напал на мужчину и похитил его мобильный телефон. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.
Бомж избил москвича ради мобильного телефона
Фото: exp.mos.ruexp.mos.ru
Мужчина подходил к своему дому на улице Академика Скрябина. В руках у него был мобильный телефон. Внезапно к нему подбежал неизвестный и попытался выхватить телефон, но не вышло. Тогда он сильно избил мужчину, забрал у него гаджет и скрылся.
В результате конфликта у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Вскоре полиция задержала злоумышленника. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Происшествия,МВД,Москва,
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