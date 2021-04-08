Бомж избил москвича ради мобильного телефона

Мужчина подходил к своему дому на улице Академика Скрябина. В руках у него был мобильный телефон. Внезапно к нему подбежал неизвестный и попытался выхватить телефон, но не вышло. Тогда он сильно избил мужчину, забрал у него гаджет и скрылся.