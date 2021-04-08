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На кладбище в Пскове произошли криминальные разборки

Артём Кульша
25 минут назад
В Пскове произошли криминальные разборки на кладбище. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
На кладбище в Пскове произошли криминальные разборки
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад на одном из кладбищ к автомобилю «Хендай», принадлежащему человеку, который занимается похоронным бизнесом, подъехал микроавтобус с литовскими номерами. Оттуда вышли два человека в масках и стали стрелять в мужчину из травматического оружия.
Он не пострадал, сумел скрыться и обратился в полицию. Ее сотрудникам он сообщил, что не знает стрелков и причину, по которой они напали на него.
«Предварительно, конфликт произошел из-за дележки похоронного бизнеса», — сообщает «Лайф Шот».
В марте, как сообщал «Рамблер», в коттеджном поселке Вешки Московской области 61-летний бизнесмен Владимир Барданов открыл стрельбу из своего дома и бросался гранатами в полицейских, которые вошли на его участок после предъявления постановления суда о проведении осмотра жилого помещения. Он устроил несколько взрывов, в результате чего возник пожар. Позже его тело было найдено на чердаке.
Происшествия,Псков,
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