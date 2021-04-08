На кладбище в Пскове произошли криминальные разборки

Пскове произошли криминальные разборки на кладбище. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

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Некоторое время назад на одном из кладбищ к автомобилю «Хендай», принадлежащему человеку, который занимается похоронным бизнесом, подъехал микроавтобус с литовскими номерами. Оттуда вышли два человека в масках и стали стрелять в мужчину из травматического оружия.

Он не пострадал, сумел скрыться и обратился в полицию. Ее сотрудникам он сообщил, что не знает стрелков и причину, по которой они напали на него.

«Предварительно, конфликт произошел из-за дележки похоронного бизнеса», — сообщает «Лайф Шот».