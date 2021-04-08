В Якутии работник автосервиса погиб после наезда клиентки. Женщина заехала в гаражный бокс на автомобиле и задавила автомеханика, который находился у стены в конце «ямы». Страшные кадры происшествия публикует Telegram-канала Life SHOT.
По данным канала, прибывшие нам место ЧП медики из всех сил пытались реанимировать сотрудника автомастерской. Однако их усилия оказались тщетными – мужчина скончался на месте от полученных травм.
Возможно, причиной трагедии стало то, что автоледи не рассчитала скорость.