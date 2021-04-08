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Взрыв танка в воинской части в Дагестане сняли на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад
В дагестанском городе Буйнакске, на территории воинской части взорвался танк.
Видео публикует telegram – канал Baza.
По предварительным данным, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину. Как сообщает Baza, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания.
По информации пресс-службы Южного военного округа Минобороны России никто не пострадал. Загоревшийся танк потушен. На месте работают военные прокуроры.
Происшествия,Видео,Министерство обороны,Республика Дагестан,
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