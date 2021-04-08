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На территории воинской части в Дагестане загорелся танк

Газета.Ruиещё 1
6 минут назад
Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На территории воинской части в Дагестане загорелся танк
Фото: Саид Царнаев/РИА «Новости»Саид Царнаев/РИА «Новости»
В пресс-службе сообщили, что возгорание танка произошло на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе республики.
"Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.
Происшествия,Армия,Оружие,Республика Дагестан,
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