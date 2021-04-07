Силовики пришли к администратору Telegram-бота "Глаз бога"

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор
направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.