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Пожар на складе с бытовой химией в Люберцах локализовали

ТАССиещё 1
45 минут назад
Пожар на складе, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, в Люберцах, локализован. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России.
Пожар на складе в Люберцах локализовали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 21:15 пожар локализован, информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.
Происшествия,Люберцы,
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