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Тело мужчины нашли на лавочке в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
23 минуты назад
Тело мужчины обнаружили на лавочке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 апреля.
Тело мужчины нашли на лавочке в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тело худощавого мужчины в сидячем положении нашли в парковой зоне на Семеновской набережной. Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре не выявлено. Тело доставили в морг.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает личность погибшего.
Происшествия,МВД,Москва,
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