Суд арестовал адвоката полковника Захарченко

Ранее в Главном следственном управлении СКР по Москве сообщили
, что 57-летний защитник с июля по август 2018 года выступал посредником при передаче взяток в интересах своего знакомого. «Обвиняемый достиг договоренности с должностными лицами УМВД России по городу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудниками территориального подразделения не будет принято решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела», — заявили в СК. По какой статье планировалось возбудить дело и в отношении кого не уточняется.