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Суд арестовал адвоката полковника Захарченко

BFM.RUиещё 7
7 апреля 2021
Александра Горбатенко заподозрили в посредничестве в даче взятки подмосковным полицейским
Суд арестовал адвоката полковника Захарченко
Фото:  пресс-служба Пресненского суда Москвы пресс-служба Пресненского суда Москвы
Пресненский суд Москвы заключил под стражу Александра Горбатенко — адвоката полковника МВД Дмитрия Захарченко. Юриста обвиняют в посредничестве в даче взяток должностным лицами полиции Химок. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.
Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Лела Кокая, таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичного управления Следственного комитета России об аресте фигуранта до 7 июня.
Ранее в Главном следственном управлении СКР по Москве сообщили, что 57-летний защитник с июля по август 2018 года выступал посредником при передаче взяток в интересах своего знакомого. «Обвиняемый достиг договоренности с должностными лицами УМВД России по городу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудниками территориального подразделения не будет принято решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела», — заявили в СК. По какой статье планировалось возбудить дело и в отношении кого не уточняется.
Интересно, что меру пресечения Горбатенко избирала судья Елена Абрамова, которая в 2019 году осудила его подзащитного на 13 лет колонии со штрафом почти в 118 млн рублей за коррупцию. Слушание прошло в том же зале, где судили полковника Захарченко. Впоследствии Мосгорсуд снизил ему срок на полгода — до 12,5 года колонии.
Информация о задержании Александра Горбатенко появилась накануне, когда адвокат 8 апреля не явился в Пресненский суд Москвы на процесс по второму делу своего подзащитного. На этот раз бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России судят за получение взяток на сумму 1,4 млрд рублей от группы банкиров и бизнесменов. По этому делу он также вину отрицает.
Высокопоставленный сотрудник МВД стал известен на всю страну после того, как осенью 2016 года в ходе обысков в квартире его сводной сестры нашли более 8,5 млрд рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства вместе с имуществом родных и близких полковника.
Происшествия,Александр Горбатенко,Дмитрий Захарченко,Елена Абрамова,Мосгорсуд,СКР,МВД,Business FM,Москва,
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