Суд арестовал адвоката полковника Захарченко

Высокопоставленный сотрудник МВД стал известен на всю страну после того, как осенью 2016 года в ходе обысков в квартире его сводной сестры нашли более 8,5 млрд рублей, которые впоследствии были обращены в доход государства вместе с имуществом родных и близких полковника.