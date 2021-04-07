В жилых домах в Москве нашли притоны с проститутками и наркотиками

Во время пандемии в Москве начали появляться подпольные ночные клубы в жилых домах. Об этом сообщают «Известия».

На днях в полицию поступило сообщение о шуме из квартиры в элитном жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Ее сотрудники прибыли на место и обнаружили около 50 человек 19-30 лет, алкоголь, пять свертков с сильнодействующим наркотиком, следы мефедрона и других психоактивных веществ на столах и марихуану у одного из присутствовавших. Гостей развлекали проститутки и стриптизерши.

Несколько участников вечеринки были доставлены на медицинское освидетельствование, остальные отказались от его прохождения.

Полицейские выяснили, что формальным поводом для мероприятия был день рождения, а его организатором — некий Артур. Он арендовал 200-метровую квартиру за 250 тысяч рублей в месяц и сдавал в субаренду за 100 тысяч за ночь для подобных мероприятий. Собеседник в полиции рассказал, что нередко на такие вечеринки приглашаются проститутки.