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Авария с участием продюсера Моргеншерна попала на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад
Слава Марлоу продюсер рэпера Моргенштерна второй раз за неделю попал в ДТП в Москве. Видео с места происшествия музыкант опубликовал в instagram.
На кадрах можно увидеть, что автомобили участников ДТП пострадали не сильно. Сам Слава не пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности.
Врезавшийся в машину Марлоу водитель при этом даже нашёл повод для шутки.
«Я под его песню в него и врезался, кстати», – говорит на кадрах мужчина.
Ранее эпатажный блогер Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы.
Сейчас он находится под домашним арестом.
Происшествия,Видео,Москва,
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