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Обвиняемый в убийстве и расчленении жены нефролог уволился с работы

Инфо 24иещё 2
1 час назад
Александр Земченков, который обвиняется в убийстве своей супруги, больше не является главным нефрологом Петербурга, об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.
Обвиняемый в убийстве жены нефролог уволился
Фото: Городская Мариинская больницаГородская Мариинская больница
Земченков сам написал заявление об освобождении с должности главного внештатного специалиста-нефролога. Ожидается, что в ближайшее время в комздраве появится новый специалист.
Напомним, Александр Земченков, заведующий отделением Мариинской больницы и один из самых известных нефрологов Петербурга, который 11 лет искал свою без вести пропавшую жену и даже выступал на телешоу, признался в убийстве женщины.
По версии СК по Петербургу, в ночь на 23 февраля 2010 супруги поссорились и Земченков убил свою жену неустановленным пока способом. Сейчас врач арестован.
Останки жертвы так и не нашли, что, по словам отца жертвы Геннадия Кононова, является слабым местом в этой версии: без них его зять в любой момент может заявить, что дал признательные показания под давлением, и отказаться от них.
Уголовное дело об убийстве 50-летней петербурженки было возбуждено 24 марта 2010 года. Женщина, которая работала врачом в одном из городских роддомов, пропала без вести примерно за месяц до этого, в конце февраля. У нее осталось трое детей.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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