Еще одно судно перегородило Суэцкий канал

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Фото: © РИА Новости. Ахмед Махмуд © РИА Новости. Ахмед Махмуд

"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

"Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", — сказал собеседник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.