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Танкер вновь перегородил Суэцкий канал

Прайм
1 час назад
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Еще одно судно перегородило Суэцкий канал
Фото: © РИА Новости. Ахмед Махмуд© РИА Новости. Ахмед Махмуд
"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", — заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.
"Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", — сказал собеседник.
Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.
Это второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.
Происшествия,В мире,РИА Новости,
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