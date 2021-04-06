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Россиянина арестовали в Дубае за съемку обнаженных девушек

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
49 минут назад
Снимавшего группу обнаженных девушек в Дубае россиянина арестовали, сообщают СМИ со ссылкой на вице-консула России в городе Ивана Губанова.
Полиция Дубая арестовала россиянина, который снимал обнаженных женщин на балконе высотного здания в городе, сообщил Associated Press Губанов.
Также он пояснил, что арестованы и несколько девушек, участвовавших в фотосессии. Губанов не назвал имя фотографа.
Ранее российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
Позже украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины.
Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок.
Происшествия,Видео,Янис Юкша,Иван Губанов,МИД,Деловая газета "Взгляд",Associated Press,Россия,Дубай,
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