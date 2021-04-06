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Пассажира московского метро избили и столкнули на рельсы

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сотрудники полиции задержали на станции московского метрополитена мужчину, который избил одного из пассажиров и столкнул его на рельсы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пассажира московского метро избили и столкнули на рельсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, инцидент произошел на станции «Сокольники». 39-летний мужчина спровоцировал конфликт с молодым человеком, нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы.
«Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться», - пояснила представитель МВД.
Ирина Волк отметила, что уголовное дело возбуждено по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Как сообщал «Рамблер», ранее в московском метро в вагоне поезда по пути к станции «Речной вокзал» неизвестные избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали.
Происшествия,Ирина Волк,МВД,
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