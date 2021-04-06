Школьница упала в шахту лифта с 10 этажа в Алуште

"4 апреля текущего года школьница, гуляя с друзьями по недостроенному многоэтажному дому по улице Перекопской в Алуште, во время игры в прятки упала в шахту лифта с 10-го этажа, получив множественные травмы. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Симферополя в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
"В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратуре города Алушты необходимо дать оценку действиям должностных лиц местной администрации, которые ранее информировались о систематических несчастных случаях на объекте, однако соответствующих мер не приняли", - отметили в ведомстве.