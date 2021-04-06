Житель Зеленограда открыл огонь из автомата из окна квартиры. О подозрительном мужчине с оружием рассказал полицейским курьер, который привез ему заказ. Доставщик сообщил правоохранителям, что его в дверях встретил человек с автоматом в руках.
Приехавшим с проверкой по адресу блюстителям порядка зеленоградец дверь не открыл. А через некоторое время он устроил стрельбу из окна. В итоге злоумышленник был задержан полицией.
Соседи задержанного выражают недоумение его агрессивном поступком. При этом они отзываются о нем, как о нормальном и адекватном человеке. Фрагмент интервью публикует Telegram-канал Life SHOT.