Житель Зеленограда открыл огонь из автомата из окна квартиры. О подозрительном мужчине с оружием рассказал полицейским курьер, который привез ему заказ. Доставщик сообщил правоохранителям, что его в дверях встретил человек с автоматом в руках.

Приехавшим с проверкой по адресу блюстителям порядка зеленоградец дверь не открыл. А через некоторое время он устроил стрельбу из окна. В итоге злоумышленник был задержан полицией.