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Соседи рассказали на видео об устроившем стрельбу жителе Зеленограда

Алевтина Жаркова
49 минут назад
Житель Зеленограда открыл огонь из автомата из окна квартиры. О подозрительном мужчине с оружием рассказал полицейским курьер, который привез ему заказ. Доставщик сообщил правоохранителям, что его в дверях встретил человек с автоматом в руках.
Приехавшим с проверкой по адресу блюстителям порядка зеленоградец дверь не открыл. А через некоторое время он устроил стрельбу из окна. В итоге злоумышленник был задержан полицией.
Соседи задержанного выражают недоумение его агрессивном поступком. При этом они отзываются о нем, как о нормальном и адекватном человеке. Фрагмент интервью публикует Telegram-канал Life SHOT.
Происшествия,Криминал,Видео,
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