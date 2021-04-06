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Признание подложившего «гранату» сторожа школы показали на видео

Алевтина Жаркова
13 минут назад
Сторож столичной школы подложил муляж гранаты ради награды. В Люблине работник ЧОПа намеренно разместил за школой модель боевого припаса, который заказал по Интернету. Утром мужчина сделал вид, что нашел «гранату» и сообщил об этом в полицию.
Однако теперь жаждавшему славы и благодарностей охраннику учебного заведения грозит уголовное наказание. Блюстителя правопорядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен «подвиг» сторожа. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина уже дает признательные показания.
Происшествия,Криминал,Видео,
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