Сторож столичной школы подложил муляж гранаты ради награды. В Люблине работник ЧОПа намеренно разместил за школой модель боевого припаса, который заказал по Интернету. Утром мужчина сделал вид, что нашел «гранату» и сообщил об этом в полицию.

Однако теперь жаждавшему славы и благодарностей охраннику учебного заведения грозит уголовное наказание. Блюстителя правопорядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен «подвиг» сторожа. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина уже дает признательные показания.