Школьный автобус загорелся в пригороде Якутска

Загоревшийся в пригороде Якутска
автобус успели покинуть 16 детей и двое взрослых, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает
Telegram-канал «Город Якутск. Главные новости столицы Республики Саха (Якутия)».
Инцидент произошел около 13:30 по местному времени на повороте с Покровского тракта в село Пригородный. Пожар произошел в автобусе, который доставлял детей к началу второй смены в школе 12.
«После обнаружения возгорания в задней части автобуса, дети, 16 человек, и двое сопровождающих взрослых были немедленно эвакуированы, пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
Пожар потушен, автобусу необходим ремонт. МУП ЯПАК, на балансе которого находится транспортное средство, проводит проверку.
«Дети благополучно прибыли в школу пешим ходом под присмотром сопровождающих», - сообщила руководитель администрации села Пригородный Светлана Кармадонова.
«Рамблер» писал, что ранее рейсовый автобус попал в ДТП внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. В результате столкновения он загорелся.