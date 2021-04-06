Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от Шпигеля

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании. Об этом заявил один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", - сказал представитель защиты.

По его словам, запись телефонных переговоров фигурантов, которая есть в материалах дела, подтверждает, что никто не ставит в зависимость получение Белозерцевым денег и открытие новых складов компаний Шпигеля в Пензенской области.

Сам Белозерцев также заявил, что "никогда не создавал преференций компании "Биотэк" для работы в регионе. "Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора <...> Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области", - подчеркнул Белозерцев.

По словам адвоката, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании "Биотэк".

"Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании "Биотэк" и находится в лизинге", - сказал защитник.

Белозерцев также отрицал получение этой машины в собственность. "Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованны. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве. Если бы мне понадобилась новая, она бы приобреталась на конкурсной основе", - пояснил бывший губернатор.

Кроме того, адвокат Алексей Шуварин заявил, что Белозерцев имеет ряд серьезных проблем со здоровьем, поэтому ему нельзя находиться в СИЗО