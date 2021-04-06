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Жарившего на балконе шашлыки сочинца запечатлели на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В Сочи житель многоэтажки пожарил шашлыки у себя на балконе. На него было заведено административное дело. Видео опубликовал очевидец на своей странице в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как мужчина спокойно жарит шашлык на открытом балконе, предположительно находящимся на общей территории подъезда.
Стоит отметить, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, согласно недавно вступившему в силу закону, запрещено.
Мужчине грозит штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей. В случае возгорания предусмотрена уголовная ответственность.
Происшествия,Видео,Сочи,
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