СК проверит информацию о «профессиональных соседях» в Москве

Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова
, после смерти мужа пожилой москвички его долю в квартире унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали её. В итоге появились так называемые «профессиональные соседи». Обычно они выкупают доли в квартирах, чтобы потом завладеть остальной частью. Злоумышленники специально вступают в конфликты с собственниками, угрожают им, устраивают погромы. В итоге люди решаются продать свою часть квартиры, чтобы избавиться от таких соседей.