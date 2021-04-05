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СК проверит информацию о «профессиональных соседях» в Москве

Говорит Москва
1 час назад
Злоумышленники принуждают женщину к продаже оставшейся доли квартиры.
СК проверит информацию о «профессиональных соседях» в Москве
Фото: ТАССТАСС
Об этом стало известно после новостного сюжета в эфире федерального канала.
Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, после смерти мужа пожилой москвички его долю в квартире унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали её. В итоге появились так называемые «профессиональные соседи». Обычно они выкупают доли в квартирах, чтобы потом завладеть остальной частью. Злоумышленники специально вступают в конфликты с собственниками, угрожают им, устраивают погромы. В итоге люди решаются продать свою часть квартиры, чтобы избавиться от таких соседей.
Происшествия,Юлия Иванова,Москва,
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