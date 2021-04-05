Харви Вайнштейн обжаловал приговор

Адвокаты кинопродюсера Харви Вайнштейна подали апелляцию в суд на приговор за изнасилование и иные сексуальные преступления. 69-летний Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы в феврале 2020 года после судебного разбирательства в Верховном суде Манхэттена

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Защитники кинопродюсера в апелляции изложили семь оснований для отмены обвинительного приговора продюсеру таких известных фильмов, как "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир" и "Банды Нью-Йорка". Адвокаты считают, что Вайнштейну было отказано в праве на судебное разбирательство беспристрастным жюри.

В документе также утверждается, что ему было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство, потому что присяжным было разрешено заслушивать заявления о серьезных сексуальных проступках с его стороны, которые не являлись предметом конкретных обвинений, а экспертам защиты было запрещено давать показания по определенным вопросам.

"Мы подали 166-страничную записку, в которой описывается несколько серьезных ошибок, допущенных в ходе судебного разбирательства. Мы уверены, что Апелляционная палата сочтет эти проблемы достаточно серьезными, чтобы потребовать отмены приговора", - заявил адвокат Вайнштейна Барри Каминс в комментарии для телеканала CNBC.