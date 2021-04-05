Дело подполковника ФСБ Черкалина рассмотрят в особом порядке

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина
, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. Заседание пройдет 13 апреля, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Объявлен перерыв до 13 апреля, 13:00», - заявил судья Вадим Корчагин.
Представитель Черкалина выступил с ходатайством закрыть от прессы часть судебного заседания, в ходе которого исследуется содержание ряда документов. Суд отказал ему в этой просьбе.
В ходе заседания потерпевшие - Сергей Гляделкин
и Игорь Ткач
- также подали к Черкалину иски с требованием выплатить каждому по 8,3 млрд руб.
Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013-2015 годах (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290). Офицер полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Черкалина задержали и арестовали в апреле 2019 года. По данным следствия, в 2011 году он с двумя экс-сотрудниками ФСБ похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования.
В августе 2019 года Генпрокуратура
направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., 72 млн долл. и 8 млн евро наличными. Соответствующее исковое заявление было удовлетворено Головинским судом столицы.
В свою очередь ответчик согласился с обращением в доход государства 72,75 млн долл., 8,5 млн евро, 4 тыс. фунтов стерлингов и 810 млн руб. (около 6,1 млрд руб.), которые подполковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, он согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.