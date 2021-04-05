Дело подполковника ФСБ Черкалина рассмотрят в особом порядке

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении экс-начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина , обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. Заседание пройдет 13 апреля, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

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«Объявлен перерыв до 13 апреля, 13:00», - заявил судья Вадим Корчагин.

Представитель Черкалина выступил с ходатайством закрыть от прессы часть судебного заседания, в ходе которого исследуется содержание ряда документов. Суд отказал ему в этой просьбе.

В ходе заседания потерпевшие - Сергей Гляделкин Игорь Ткач - также подали к Черкалину иски с требованием выплатить каждому по 8,3 млрд руб.

Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013-2015 годах (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290). Офицер полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Черкалина задержали и арестовали в апреле 2019 года. По данным следствия, в 2011 году он с двумя экс-сотрудниками ФСБ похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования.

В августе 2019 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., 72 млн долл. и 8 млн евро наличными. Соответствующее исковое заявление было удовлетворено Головинским судом столицы.