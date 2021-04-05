Среди девушек, арестованных в ОАЭ за участие в эротической фотосессии, оказалась 21-летняя дочь российского олигарха. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Как писал «Рамблер», ранее в полиции Дубая сообщили об аресте «группы людей, которые появились в непристойном видео». Арестованным грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).

Причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе отеля. Один из постояльцев снял их на видео и опубликовал в соцсетях, так о фотосессии узнала полиция.

СМИ писали, что среди задержанных пять гражданок Украины, три россиянки, гражданка Молдавии и две женщины из Белоруссии.