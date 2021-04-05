В отношении прикурившего от Вечного огня в Волгограде мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Произошедший 4 апреля на Аллее героев инцидент запечатлено на видео. На кадрах местный житель подходит к Вечному огню и прикуривает сигарету, а затем в компании друга, покачиваясь, удаляется от монумента.
Сотрудники полиции задержали нарушителя. По их данным, 29-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.