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ДТП с танком и фурой попало на видео в Новосибирской области

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Новосибирской области танк повредил фуру. Последствия дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула, сняли на видео. Соответствующая запись появилась в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Авария случилась во время транспортировки музейной боевой машины: у танка перевернулась башня, после чего стволом пробило борт большегруза. Никто из людей не пострадал.
Сейчас командование Новосибирского гарнизона и полиция проводят проверку ЧП, выясняются все обстоятельства дорожного инцидента.
Происшествия,Видео,Новосибирская Область,
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