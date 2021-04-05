В Новосибирской области танк повредил фуру. Последствия дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула, сняли на видео. Соответствующая запись появилась в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Авария случилась во время транспортировки музейной боевой машины: у танка перевернулась башня, после чего стволом пробило борт большегруза. Никто из людей не пострадал.
Сейчас командование Новосибирского гарнизона и полиция проводят проверку ЧП, выясняются все обстоятельства дорожного инцидента.