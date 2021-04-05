Смертельное наводнение в Индонезии сняли на видео

Количество жертв наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на востоке Индонезии
, увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
На ужасающих кадрах можно увидеть разрушительную силу стихии.
Наводнение сносит мосты, уносит в свой поток целые дома.
Также, на видео можно увидеть последствия разрушений.
Как сообщает представитель Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в стране погибли как минимум 55 человек, ещё 40 числятся пропавшими без вести.