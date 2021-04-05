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Смертельное наводнение в Индонезии сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад
Количество жертв наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на востоке Индонезии, увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
На ужасающих кадрах можно увидеть разрушительную силу стихии.
Наводнение сносит мосты, уносит в свой поток целые дома.
Также, на видео можно увидеть последствия разрушений.
Как сообщает представитель Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в стране погибли как минимум 55 человек, ещё 40 числятся пропавшими без вести.
Происшествия,Видео,Индонезия,
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