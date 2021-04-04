Уроженцы Чечни на лошадях добрались в Новолакский район Дагестана , чтобы почтить память своего героя Байсангура Беноевского. Памятник полководцу XIX века расположен в селе Ярык-Су. Дагестанские власти отметили, что мероприятие не было согласовано, поэтому местные правоохранители не разрешили провести его. После этого уроженцы Чечни ушли.

В Новолакском районе Дагестана местная полиция остановила колонну мужчин на лошадях. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию района, 29 всадников направлялись с флагами Чечни к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, что расположен в селе Ярык-Су.

Уроженцы Чечни не согласовали свои действия с местной администрацией, поэтому полицейские были вынуждены остановить мероприятие. "Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", - отметил в комментарии агентству представитель новолакских властей.

Ранее в сеть попали кадры инцидента. Согласно видео, на место прибыл начальник уголовного розыска. После общения с дагестанскими силовиками всадники продолжили движение. Интернет-пользователи предположили, что речь могла идти о "земельном" конфликте, но в МВД отмечали, что чеченцы хотели почтить память своего героя.

В этой ситуации обошлось без конфликтов — полицейские объяснили, что не могут допустить несогласованное мероприятие. Но, если без конфликтов с правоохранителями не обходится, в дело может вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров

В феврале этого года чеченский лидер отметил, что Саид-Мухаммад Джумаев, напав на сотрудника охраны порядка во время незаконной акции в Москве, навредил чеченскому народу.

"Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом", - сказал Кадыров.

Согласно Instagram ЧГТРК "Грозный" руководитель республики добавил, что человек, который отстаивает свои убеждения, должен отвечать за свои поступки, а не прятаться от правосудия после совершения противоправных действий.

Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта. После драки с силовиками он скрылся, но в соцсети попали кадры конфликта. После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал Джумаева выйти на связь.

Мужчине заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. После этого его задержали в Псковской области.

По данным СК России, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела", передает РИА "Новости".

Еще один случай противоправных действий со стороны выходца из Чечни произошел летом прошлого года. Тогда Рамзан Кадыров обратил внимание на инцидент с чеченским блогером Зелимханом Зелимхановым. Житель Москвы Святослав Коваленко выложил в сеть ролик, на котором видно, как его избивают Зелимханов с четырьмя друзьями. Москвич подчеркнул, что били не толпой, а "по очереди исподтишка".

Кадыров поручил разобраться в инциденте депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий выслушал обе стороны. Он отметил, что Зелимханов "совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание". Незадолго до этого министр информации и печати республики Ахмед Дудаев пообещал, что все виновники произошедшего понесут наказание.

Чеченский блогер извинился перед Коваленко, отмечает портал "Чечня Сегодня". Зелимханов также принес свои извинения руководству Чечни за сложившуюся ситуацию. "Мы живем в одной стране", - сказал блогер. После этого участники конфликта пожали друг другу руки.

В 2018 году был еще один инцидент, когда чеченец бросил банку из-под энергетика в пассажиров московского автобуса, которые сидели напротив него.

Видеозапись инцидента была выложена в сеть и привлекла внимание главы Чечни. Рамзан Кадыров был возмущен поступком молодого человека и призвал уроженца республики приехать вместе с родителями, чтобы объяснить произошедшее и извиниться.

Нарушитель записал видеообращение, извинившись за свой "недостойный поступок".

"Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители", - отметил он.