Врач показал видео из операционной во время тушения пожара

На кадрах видно, как за окном операционной пожарный из шланга поливает горящие помещения этажом выше. Вода стекает по стеклу. В самой операционной врачи переключают пациента на резервный кислородный баллон и готовят к транспортировке. Медики и спасатели действуют чётко, без паники. При этом не обходится без крепких русских выражений.