Врач показал видео из операционной во время тушения пожара

В интернет выложили запись, сделанную в операционной приамурского кардиоцентра во время пожара. Ролик
опубликовал врач Георгий Кондратьев
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На кадрах видно, как за окном операционной пожарный из шланга поливает горящие помещения этажом выше. Вода стекает по стеклу. В самой операционной врачи переключают пациента на резервный кислородный баллон и готовят к транспортировке. Медики и спасатели действуют чётко, без паники. При этом не обходится без крепких русских выражений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что врачи и медсестры Амурской медицинской академии в Благовещенске успешно провели операцию на сердце в охваченной огнем клинике.
Пожар в двухэтажном здании кардиоцентра вспыхнул утром 2 апреля. Полыхала крыша. Началась эвакуация пациентов и персонала.
В это время на операционных столах были двое больных. Одного из них оперативно транспортировали в соседнюю больницу. Второго эвакуировать было нельзя, поскольку ему проводили операцию на открытом сердце. Заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов
решил продолжать работу, невзирая на ЧП.
В итоге приамурские медики спасли человека в сложнейшей ситуации, выполнив аортокоронарное шунтирование. Операция прошла
успешно. Врачей собираются наградить за мужество и профессионализм .
Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. На месте работали сотни спасателей. Пострадавших не было, оборудование центра спасли. Огнем уничтожена только крыша клиники.