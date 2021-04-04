Раскрыта причина гибели 14-летнего сына худрука театра «Непоседы»

Трагедия произошла около 23:00 в субботу, 3 апреля. Подросток находился в своей комнате на третьем этаже. Когда к нему поднялась бабушка, чтобы пожелать спокойной ночи, она обратила внимание на то, что окно открыто. По словам представителя «Непосед», школьник, вероятнее всего, выбрался на крышу для фотографирования. «Обнаружили тело уже внизу, к сожалению, неудачно приземлился», — пояснил Шекшеев.