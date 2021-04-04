Раскрыта причина гибели 14-летнего сына худрука театра «Непоседы»

Трагедия произошла около 23:00 в субботу, 3 апреля. Подросток находился в своей комнате на третьем этаже. Когда к нему поднялась бабушка, чтобы пожелать спокойной ночи, она обратила внимание на то, что окно открыто. По словам представителя «Непосед», школьник, вероятнее всего, выбрался на крышу для фотографирования. «Обнаружили тело уже внизу, к сожалению, неудачно приземлился», — пояснил Шекшеев.
Следственный отдел по Солнечногорску СК России
начал проверку по факту смерти мальчика. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий
подтвердила, что, по предварительным данным, ребенок выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования. Семья погибшего и сам ребенок характеризуются положительно.