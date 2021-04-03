Взрослый любовник довел 14-летнюю москвичку до попытки самоубийства

Москве возбудили уголовное дело против 22-летнего парня за связь с 14-летней девочкой. Молодой человек обокрал мать школьницы, после чего она заявила в полицию. Девушка пыталась покончить с собой, но её спасли прохожие. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственный источник.

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Роман между восьмиклассницей и молодым мужчиной начался в феврале. Школьница пригласила его в гости и он украл золотой кулон, принадлежавший матери девочки.

Женщина обнаружила пропажу и заставила дочь привести воришку.

Парень сознался, что взял кулон и заложил его в ломбард за полцены, поскольку ему не хватало денег. При этом он набрался наглости просить у матери подружки денег в долг на выкуп её украшения. Однако ему отказали. Тогда ухажер решил в отместку разорвать отношения с восьмиклассницей. Девушка сильно переживала.

Вдобавок мать сказала ей, что обратится в полицию с заявлением на бойфренда. Школьница решила свести счеты с жизнью. Однако ее спас прохожий: 14-летнюю «Джульетту» госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас угрозы её жизни нет.

Мать девушки написала заявление на парня, обвинив его в связи с несовершеннолетней. Против него возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Молодой человек арестован.