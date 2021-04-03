В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Взрослый любовник довел 14-летнюю москвичку до попытки самоубийства

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве возбудили уголовное дело против 22-летнего парня за связь с 14-летней девочкой. Молодой человек обокрал мать школьницы, после чего она заявила в полицию. Девушка пыталась покончить с собой, но её спасли прохожие. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственный источник.
Взрослый любовник довел 14-летнюю москвичку до попытки самоубийства
Фото: ТАССТАСС
Роман между восьмиклассницей и молодым мужчиной начался в феврале. Школьница пригласила его в гости и он украл золотой кулон, принадлежавший матери девочки.
Женщина обнаружила пропажу и заставила дочь привести воришку.
Парень сознался, что взял кулон и заложил его в ломбард за полцены, поскольку ему не хватало денег. При этом он набрался наглости просить у матери подружки денег в долг на выкуп её украшения. Однако ему отказали. Тогда ухажер решил в отместку разорвать отношения с восьмиклассницей. Девушка сильно переживала.
Вдобавок мать сказала ей, что обратится в полицию с заявлением на бойфренда. Школьница решила свести счеты с жизнью. Однако ее спас прохожий: 14-летнюю «Джульетту» госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас угрозы её жизни нет.
Мать девушки написала заявление на парня, обвинив его в связи с несовершеннолетней. Против него возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Молодой человек арестован.
Ранее «Рамблер» сообщал, что законопроект о химической кастрации педофилов могут внести в Госдуму до конца года.
Происшествия,Госдума,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители