Суд решил судьбу обвиняемых в подготовке теракта в Москве

Суд в Москве назначил двум фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в подготовке теракта и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

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Отмечается, что Шахзод Умматкулов пробудет в колонии 14 лет, Билолдин Паттаев — 8 лет.

По данным следствия, по указанию куратора из Сиирии Умматкулов изготовил бомбу, которую планировал взорвать в месте массового скопления людей в Москве летом 2020 года. По словам Ивановой, теракт удалось предотвратить благодаря задержанию злоумышленника.

Известно также, что мужчина являлся участником запрещенной на территории России террористической организации. В 2019 году он опубликовал в одной из социальных сетей видеоролик, в котором оправдывал террористическую деятельность.

Кроме того, в марте прошлого года, желая поддержать деятельности террористической организации в Сирии, сотрудничая с Паттаевым, Умматкулов осуществил перевод денежных средств для целей поддержки террористической деятельности.