Суд решил судьбу обвиняемых в подготовке теракта в Москве

Суд в Москве
назначил двум фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в подготовке теракта и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка следственного комитета (СК) Юлию Иванову.
Отмечается, что Шахзод Умматкулов пробудет в колонии 14 лет, Билолдин Паттаев — 8 лет.
По данным следствия, по указанию куратора из Сиирии Умматкулов изготовил бомбу, которую планировал взорвать в месте массового скопления людей в Москве летом 2020 года. По словам Ивановой, теракт удалось предотвратить благодаря задержанию злоумышленника.
Известно также, что мужчина являлся участником запрещенной на территории России террористической организации. В 2019 году он опубликовал в одной из социальных сетей видеоролик, в котором оправдывал террористическую деятельность.
Кроме того, в марте прошлого года, желая поддержать деятельности террористической организации в Сирии, сотрудничая с Паттаевым, Умматкулов осуществил перевод денежных средств для целей поддержки террористической деятельности.
Иванова сообщила, что в зависимости от роли каждого из фигурантов, они признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и изготовлении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).