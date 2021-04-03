В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия

Газета.Ruиещё 7
22 минуты назад
В США жителя штата Индиана Ноа Грина считают виновником нападения у зданий Конгресса США. Как сообщает телеканал MSNBC, подозреваемый может разделять цели движения "Нация ислама".
В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия
Фото: ReutersReuters
Согласно сообщению, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку движению "Нация ислама".
Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.
Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.
После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты. В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.
Ранее глава полиции Вашингтона заявил, что инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом
Происшествия,Конгресс США,МВД,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители