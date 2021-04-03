В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия

США жителя штата Индиана Ноа Грина считают виновником нападения у зданий Конгресса США . Как сообщает телеканал MSNBC, подозреваемый может разделять цели движения "Нация ислама".

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Согласно сообщению, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку движению "Нация ислама".

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Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты. В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.