Скопискому маньяку назначили новое наказание

Ранее в пятницу суд признал Мохова в нарушении условий административного надзора, согласно которым он не может выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области без разрешения органов внутренних дел и покидать место жительства в ночное время.
Виктору Мохову за его отлучки на интервью грозит либо штраф (от 1000 до 1500 рублей), либо арест на 15 суток.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова попросила предоставить ей государственную защиту из опасений, что он захочет с ней встретиться.
Кроме того, депутат ГосдумыОксана Пушкина попросила СК РФ проверить заявление Мохова о намерении «заняться» второй пленницей, которая трижды родила от него в заточении, а после освобождения больше не рожала.