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Полиция потребовала новых ограничений для скопиского маньяка

Вероника Полынина
35 минут назад
Полиция подала иск о введении новых ограничений в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд Скопинского района Рязанской области.
Скопискому маньяку назначили новое наказание
Фото: ТАССТАСС
Ранее в пятницу суд признал Мохова в нарушении условий административного надзора, согласно которым он не может выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области без разрешения органов внутренних дел и покидать место жительства в ночное время.
Виктору Мохову за его отлучки на интервью грозит либо штраф (от 1000 до 1500 рублей), либо арест на 15 суток.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова попросила предоставить ей государственную защиту из опасений, что он захочет с ней встретиться.
Кроме того, депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила СК РФ проверить заявление Мохова о намерении «заняться» второй пленницей, которая трижды родила от него в заточении, а после освобождения больше не рожала.
Происшествия,Виктор Мохов,Екатерина Мартынова,Оксана Пушкина,Госдума,СКР,МВД,РИА Новости,
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