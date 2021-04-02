В СК подтвердили задержание депутата Ярославской облдумы

Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в законодательном собрании, задержание может быть связано со строительством жилья для детей-сирот, учрежденное в 2018 году компанией "Выбор", которая принадлежит Фомичеву. СМИ дополняет, что компания заключила два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, общая сумма которых превышает 248 млн руб.