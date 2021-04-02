В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В СК подтвердили задержание депутата Ярославской областной думы

Газета.Ru
48 минут назад
Задержан депутат Ярославской областной думы от "Единой России" Роман Фомичев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.
В СК подтвердили задержание депутата Ярославской облдумы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Он подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в законодательном собрании, задержание может быть связано со строительством жилья для детей-сирот, учрежденное в 2018 году компанией "Выбор", которая принадлежит Фомичеву. СМИ дополняет, что компания заключила два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, общая сумма которых превышает 248 млн руб.
Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Кроме того, он является членом регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России". Дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.
Происшествия,Роман Фомичев,ФСБ,Единая Россия,СКР,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители