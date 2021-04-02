43 млн рублей потребовали от Пашаева за проваленное дело

Иск к Эльману Пашаеву зарегистрировали в Бутырском районном суде 24 марта. Дерябин заявил, что был клиентом Пашаева в 2011 году, выяснил Mash.

По утверждению истца, Пашаев обещал помочь, но не смог добиться победы. Это не помешало юристу взять полный гонорар за услуги. Теперь Дерябин решил потребовать компенсацию, оценив свои потери из-за проигранного дела в 43 млн рублей.

Сам Пашаев заявил, что не только не защищал Дерябина, но и вообще не знает, кто это такой, а договор назвал поддельным. Доказывать свою невиновность ему придётся уже в суде, первое заседание назначено на 28 апреля.