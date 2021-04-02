43 млн рублей потребовали от Пашаева за проваленное дело

Пашаев вновь напомнил о себе 1 апреля после очередного громкого ДТП вблизи Смоленской площади в центре Москвы. Неподалёку от того места, где менее года назад устроил аварию Ефремов, произошла массовая авария. Виновником следствие считает блогера Эдварда Била. Пашаев и адвокаты его компании «Эльман-групп» незамедлительно заявили, что готовы представлять его интересы в суде. По словам Пашаева, блогера «защищать будет намного проще, чем Ефремова, потому что дело Ефремова было политическое, заказное, а это дело обычное». В свою очередь, его оппонент в суде над Ефремовым, адвокат Александр Добровинский
, заявил о готовности вновь представлять интересы пострадавшей стороны.