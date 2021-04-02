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От экс-адвоката Ефремова потребовали 43 млн рублей за проваленное дело

Секрет Фирмы
6 часов назад
К скандальному адвокату Эльману Пашаеву, лишённому лицензии за нарушение этики, подали иск на 43 млн рублей. Деньги от юриста потребовал его бывший клиент Николай Дерябин — он утверждает, что защитник ничего не сделал для победы в суде, но при этом обогатился.
43 млн рублей потребовали от Пашаева за проваленное дело
Фото: кадр из видео / YouTube-канал «360»кадр из видео / YouTube-канал «360»
Иск к Эльману Пашаеву зарегистрировали в Бутырском районном суде 24 марта. Дерябин заявил, что был клиентом Пашаева в 2011 году, выяснил Mash.
По утверждению истца, Пашаев обещал помочь, но не смог добиться победы. Это не помешало юристу взять полный гонорар за услуги. Теперь Дерябин решил потребовать компенсацию, оценив свои потери из-за проигранного дела в 43 млн рублей.
Сам Пашаев заявил, что не только не защищал Дерябина, но и вообще не знает, кто это такой, а договор назвал поддельным. Доказывать свою невиновность ему придётся уже в суде, первое заседание назначено на 28 апреля.

Слава Пашаева

Имя Эльмана Пашаева стало широко известно по всей России после резонансного дела актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в июне 2020 года. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что Ефремова не было за рулём его собственного автомобиля, и активно комментировал ход дела в СМИ. Последнее Совет адвокатской палаты счёл грубым нарушением кодекса адвоката и уже в третий раз лишил Пашаева статуса до конца сентября 2021 года. По оценкам экспертов, именно действия Пашаева привели к тому, что Ефремову без всякого снисхождения дали восемь лет тюрьмы.
Тем не менее за время карьеры Пашаев стал известен как адвокат VIP-персон. Среди его клиентов — певица Катя Лель, актёр Алексей Панин, экс-жена хоккеиста Александра Радулова Дарья Дмитриева и другие. По его признанию, он мог бы стать и адвокатом «вешкинского стрелка» Владимира Барданова, который погиб при пожаре после перестрелки с силовиками. Пашаев утверждал, что в 2020 году Барданов обратился к нему за юридической помощью, объяснив, что его «заказали некие люди», которые «могут подставить в любой момент» по некоему старому делу. По словам адвоката, он консультировал Барданова по поводу возможных действий, но тот «сделал всё по-своему».
Пашаев вновь напомнил о себе 1 апреля после очередного громкого ДТП вблизи Смоленской площади в центре Москвы. Неподалёку от того места, где менее года назад устроил аварию Ефремов, произошла массовая авария. Виновником следствие считает блогера Эдварда Била. Пашаев и адвокаты его компании «Эльман-групп» незамедлительно заявили, что готовы представлять его интересы в суде. По словам Пашаева, блогера «защищать будет намного проще, чем Ефремова, потому что дело Ефремова было политическое, заказное, а это дело обычное». В свою очередь, его оппонент в суде над Ефремовым, адвокат Александр Добровинский, заявил о готовности вновь представлять интересы пострадавшей стороны.
Происшествия,Эльман Пашаев,Дарья Дмитриева,Александр Добровинский,Алексей Панин,Катя Лель,Михаил Ефремов,Александр Радулов,
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