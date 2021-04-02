Известная блогерша пыталась совершить суицид в Москве

«Рамблер» писал, что ранее в Москве 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством из-за недовольства материальным положением своей семьи. Юношу не устраивало то, что iPhone одной из последних моделей ему отдала мама. Кроме того, ему хотелось одеваться в брендовых магазинах и жить в более просторной квартире.