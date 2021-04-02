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Блогер Картье Бугатти попыталась совершить суицид в Москве

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
Блогер Кристина Степанова, известная как Картье Бугатти, попыталась покончить с собой в отеле на Ленинградском проспекте, но врачи успели ее спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известная блогерша пыталась совершить суицид в Москве
Фото: InstagramInstagram
По данным канала, попытку суицида девушка предприняла около 4 утра 1 апреля.
Однако быстро поняла, что не хочет умирать, и успела вызвать скорую помощь.
«Позже она объяснила полицейским, что пошла на такой шаг из-за конфликта со своим бойфрендом Богданом Голяшовым. Полиция проводит проверку», - отмечает Mash.
Сама девушка, по данным канала, была доставлена в психиатрическую клинику.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством из-за недовольства материальным положением своей семьи. Юношу не устраивало то, что iPhone одной из последних моделей ему отдала мама. Кроме того, ему хотелось одеваться в брендовых магазинах и жить в более просторной квартире.
Происшествия,Москва,
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