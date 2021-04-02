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Пожар на Зубовском бульваре в центре Москвы потушен

Москва24иещё 9
38 минут назад
Пожар, разгоревшийся в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости. Как отметили в пресс-службе столичного главка МЧС, пострадавших нет.
"В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", – рассказали там.
Ранее возгорание произошло в здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры". Отмечается, что над домом поднимался густой черный дым. Он валил из окон помещения, где располагается ресторан быстрого питания.
Происшествия,Видео,МЧС,Москва,
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